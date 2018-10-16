В «Локомотиве» заявили, что достигли договорённости с бывшей женой Тарасова по задолженности
- РИА Новости
«В клубе стабильное финансовое положение, не имеющее отношение к спору о сумме алиментов. С Оксаной Борисовной были проведены встречи. Последняя в сентябре. Согласились, что задолженность прошлого периода, образовавшаяся ввиду действий предыдущей администрации, будет погашена до конца года», — приводит «Чемпионат» слова представителя «Локомотива».
В клубе отметили, что со стороны бывшей супруги Тарасова не было возражений касаемо сроков погашения задолженности и что текущие выплаты алиментов производятся с учётом индексации.
Ранее адвокат бывшей жены Тарасова заявил, что «Локомотив» признал задолженность, но отказался её выплачивать.