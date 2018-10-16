Адвокат бывшей жены Тарасова заявил, что «Локомотив» признал задолженность, но отказался её выплачивать

Сергей Жорин, адвокат бывшей супруги полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова — Оксаны, заявил, что клуб выплачивал не всю сумму по алиментам футболиста.

«Локомотив» выплачивал не ту сумму, которую должен. Они должны выплачивать алименты и индексировать их. За этим должен следить клуб, но клуб сумму не индексировал, из-за чего и возникла задолженность», — приводит слова Жорина «Чемпионат».

Он отметил, что в «Локомотиве» признали наличие задолженности, но отказались её выплачивать, сославшись на тяжёлое финансовое положение.

«Но сейчас уже всё отрицают. Это просто смешно», — добавил адвокат.

Ранее сообщалось, что Тарасов просил суд уменьшить размер алиментов и произвести перерасчёт долга.