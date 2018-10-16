Адвокат бывшей жены Тарасова заявил, что «Локомотив» признал задолженность, но отказался её выплачивать

Короткая ссылка
Сергей Жорин, адвокат бывшей супруги полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова — Оксаны, заявил, что клуб выплачивал не всю сумму по алиментам футболиста.
Адвокат бывшей жены Тарасова заявил, что «Локомотив» признал задолженность, но отказался её выплачивать
  • РИА Новости

«Локомотив» выплачивал не ту сумму, которую должен. Они должны выплачивать алименты и индексировать их. За этим должен следить клуб, но клуб сумму не индексировал, из-за чего и возникла задолженность», — приводит слова Жорина «Чемпионат».

Он отметил, что в «Локомотиве» признали наличие задолженности, но отказались её выплачивать, сославшись на тяжёлое финансовое положение.

«Но сейчас уже всё отрицают. Это просто смешно», — добавил адвокат.

Ранее сообщалось, что Тарасов просил суд уменьшить размер алиментов и произвести перерасчёт долга.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить