Адвокат бывшей жены Тарасова заявил, что «Локомотив» признал задолженность, но отказался её выплачивать
- РИА Новости
«Локомотив» выплачивал не ту сумму, которую должен. Они должны выплачивать алименты и индексировать их. За этим должен следить клуб, но клуб сумму не индексировал, из-за чего и возникла задолженность», — приводит слова Жорина «Чемпионат».
Он отметил, что в «Локомотиве» признали наличие задолженности, но отказались её выплачивать, сославшись на тяжёлое финансовое положение.
«Но сейчас уже всё отрицают. Это просто смешно», — добавил адвокат.
Ранее сообщалось, что Тарасов просил суд уменьшить размер алиментов и произвести перерасчёт долга.