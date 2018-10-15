Адвокат сообщил, что Тарасов просил суд уменьшить размер алиментов и произвести перерасчёт долга

Сергей Жорин, адвокат бывшей супруги полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова Оксаны, прокомментировал информацию о том, что суд не стал рассматривать иск игрока об уменьшении размера алиментов и перерасчёте долга.

«Вот и диалог какой-то завязался. Единственное, непонятно: если финансовых проблем нет, а исполнительный лист в «Локомотиве», почему не гасят задолженность? А если нет задолженности, то перерасчёт чего просит произвести Тарасов в своём иске?» — приводит слова Жорина Sport24.

Отмечается, что в своём иске Тарасов просил изменить размер взыскания алиментов на сумму 100 тыс. рублей, а также произвести перерасчёт задолженности по выплате алиментов, принимая во внимание именно эту сумму.

«Суд вернул исковое заявление. Не туда подал. Не понимаю, зачем выворачиваться?» — отметил адвокат.

Ранее сообщалось, что Тарасов отказался комментировать сообщения об уклонении от уплаты алиментов.