Кузьмина: в семье боялись разговаривать с Шипулиным о продолжении карьеры

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Представительница Словакии биатлонистка Анастасия Кузьмина, сестра Антона Шипулина, рассказала, как далось брату решение о продолжении спортивной карьеры.
Кузьмина: в семье боялись разговаривать с Шипулиным о продолжении карьеры
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

По окончании сезона-2017/18 Шипулин взял время на решение вопроса о продолжении спортивной карьеры. В сентябре он объявил, что выступит в ближайшем сезоне.

«Я и родители оставили его в покое. Это было очень важное решение, очень сложное, нужно было, чтобы никто на Антона не давил. Мы вообще, если честно, боялись с ним разговаривать на эту тему», — цитирует Кузьмину РИА Новости.

По словам словацкой спортсменки, родственники Шипулина не хотели принимать участие в обсуждении решения российского биатлониста.

Ранее Антон Шипулин сообщил, что приступил к тренировкам в составе национальной команды на октябрьском сборе в австрийском Рамзау.

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