«Бостон» переиграл «Филадельфию» в стартовом матче НБА

«Бостон Селтикс» на своём паркете одержал победу над клубом «Филадельфия Севенти Сиксерс» в стартовом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счётом 105:87 в пользу хозяев.

В составе «Бостона» больше всех очков — 23 — набрал Джейсон Тейтум. Маркус Моррис оформил дабл-дабл, набрав 16 очков и сделав десять подборов.

У «Филадельфии» самыми результативными стали Джоэл Эмбиид (23 очка и десять подборов) и Бен Симмонс (19 очков и 15 подборов).

Ранее новичок «Зенита» Брэндон Дженнингс ответил критикам, обвинившим его в том, что выступлению в НБА он предпочёл дорогостоящий контракт с российским клубом.