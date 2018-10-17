«Бостон» переиграл «Филадельфию» в стартовом матче НБА

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«Бостон Селтикс» на своём паркете одержал победу над клубом «Филадельфия Севенти Сиксерс» в стартовом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Бостон» переиграл «Филадельфию» в стартовом матче НБА
  • Reuters
  • © Greg M. Cooper-USA TODAY Sports

Встреча завершилась со счётом 105:87 в пользу хозяев.

В составе «Бостона» больше всех очков — 23 — набрал Джейсон Тейтум. Маркус Моррис оформил дабл-дабл, набрав 16 очков и сделав десять подборов.

У «Филадельфии» самыми результативными стали Джоэл Эмбиид (23 очка и десять подборов) и Бен Симмонс (19 очков и 15 подборов).

Ранее новичок «Зенита» Брэндон Дженнингс ответил критикам, обвинившим его в том, что выступлению в НБА он предпочёл дорогостоящий контракт с российским клубом.

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