СМИ: Травма Бэйла может оказаться серьёзной

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Травма, которую получил нападающий мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл, может оказаться серьёзнее, чем ожидали в клубе.

Как сообщает AS, 29-летний валлиец после возвращения из расположения сборной тренируется отдельно, при этом «Реал» до сих пор не опубликовал официальную информацию о состоянии здоровья игрока, и существует вероятность, что его травма носит более серьёзный характер, чем первоначально ожидалось.

Отмечается, что пока непонятно сможет ли Бэйл сыграть в ближайшем матче команды, который состоится 20 октября, против «Леванте».

Бэйл получил повреждение во время матча седьмого тура испанской Примеры с мадридским «Атлетико», который состоялся 29 сентября.

Ранее Эден Азар рассказал о несостоявшемся переходе из «Челси» в «Реал».

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