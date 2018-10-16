Шубенков не попал в шорт-лист на звание лучшего легкоатлета 2018 года в Европе
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА).
В шорт-лист попали швед Арман Дюплантис (прыжки с шестом), Рамиль Гулиев из Турции (спринт), норвежец Якоб Ингебригтсен (бег на средние дистанции) и француз Кевин Майер (многоборье).
Церемония награждения состоится 24 октября в швейцарской Лозанне.
Ранее стало известно, что Мария Ласицкене не попала в шорт-лист на звание лучшей легкоатлетки 2018 года в Европе.