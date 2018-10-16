Адвокат Пака: Мамаев бил Гайсина

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Наталья Шатихина, адвокат главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, заявила, что полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев участвовал в избиении гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.
Адвокат Пака: Мамаев бил Гайсина
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Мамаев не участвовал в избиении Пака, он бил Гайсина. Мой клиент не имел противоречий в части показаний о действиях Мамаева», — приводит слова Шатихиной ТАСС.

11 октября Мамаев, форвард «Зенита» Александр Кокорин и его брат Кирилл были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении в центре Москвы главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

16 октября в СИЗО «Бутырка» прошла очная ставка задержанных с потерпевшими.

Ранее стало известно, что у Пака нет претензий к Мамаеву.

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