Адвокат Пака: Мамаев бил Гайсина

Наталья Шатихина, адвокат главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, заявила, что полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев участвовал в избиении гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.

«Мамаев не участвовал в избиении Пака, он бил Гайсина. Мой клиент не имел противоречий в части показаний о действиях Мамаева», — приводит слова Шатихиной ТАСС.

11 октября Мамаев, форвард «Зенита» Александр Кокорин и его брат Кирилл были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении в центре Москвы главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

16 октября в СИЗО «Бутырка» прошла очная ставка задержанных с потерпевшими.

Ранее стало известно, что у Пака нет претензий к Мамаеву.