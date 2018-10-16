Гендиректор «СКА-Хабаровска» оценил выступление клуба в первенстве ФНЛ

Гендиректор «СКА-Хабаровска» Алексей Кандалинцев оценил выступление клуба в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом сообщает ИА «Хабаровский край» со ссылкой на пресс-службу команды.

Клуб в настоящее время занимает 16-е место. Последний матч дома он проиграл волгоградскому «Ротору».

«Спортивные результаты команды — полная неожиданность для всех. Хочу извиниться перед нашими болельщиками, которые справедливо рассчитывали на совершенно иное положение дел», — заявил Кандалинцев.

По его словам, игроки и тренеры заверили, что всё прекрасно понимают и хотят исправить ситуацию.

Как отметил Кандалинцев, смешно рассуждать о прямом выходе в Премьер-лигу с 16-го места, но это не значит, что можно расслабиться и доигрывать сезон.

Ранее президент футбольного клуба «Анжи» Осман Кадиев в беседе с телеканалом «360» пообещал выплатить долги игрокам.