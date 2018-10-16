Гендиректор «СКА-Хабаровска» оценил выступление клуба в первенстве ФНЛ
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Клуб в настоящее время занимает 16-е место. Последний матч дома он проиграл волгоградскому «Ротору».
«Спортивные результаты команды — полная неожиданность для всех. Хочу извиниться перед нашими болельщиками, которые справедливо рассчитывали на совершенно иное положение дел», — заявил Кандалинцев.
По его словам, игроки и тренеры заверили, что всё прекрасно понимают и хотят исправить ситуацию.
Как отметил Кандалинцев, смешно рассуждать о прямом выходе в Премьер-лигу с 16-го места, но это не значит, что можно расслабиться и доигрывать сезон.
Ранее президент футбольного клуба «Анжи» Осман Кадиев в беседе с телеканалом «360» пообещал выплатить долги игрокам.