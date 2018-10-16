Кормье о возможном бое Нурмагомедова и Мейвезера: это сумасшествие

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Чемпион UFC в тяжёлом весе американец Даниэль Кормье прокомментировал информацию о возможном поединке обладателя титула UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях американца Флойда Мейвезера.
Кормье о возможном бое Нурмагомедова и Мейвезера: это сумасшествие
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«Хабибу лучше не пытаться боксировать с Флойдом, разве что он пойдёт на это ради очень большой суммы, ведь Мейвезер его жёстко побьёт. Это сумасшествие», — приводит слова Кормье BoxingScene.

Нурмагомедов вызвал Мейвезера на бой после победы над ирландцем Конором Макгрегором, который в августе 2017 года проиграл американцу в поединке, прошедшем по правилам бокса.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов не согласен проводить бой с Мейвезером в Лас-Вегасе.

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