Кормье о возможном бое Нурмагомедова и Мейвезера: это сумасшествие
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«Хабибу лучше не пытаться боксировать с Флойдом, разве что он пойдёт на это ради очень большой суммы, ведь Мейвезер его жёстко побьёт. Это сумасшествие», — приводит слова Кормье BoxingScene.
Нурмагомедов вызвал Мейвезера на бой после победы над ирландцем Конором Макгрегором, который в августе 2017 года проиграл американцу в поединке, прошедшем по правилам бокса.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов не согласен проводить бой с Мейвезером в Лас-Вегасе.