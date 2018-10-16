В РФС сообщили, когда комитет по этике рассмотрит дело Кокорина и Мамаева

В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, когда комитет по этике рассмотрит дело полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

«Руководство РФС приняло решение обратиться в комитет за оценкой случившегося. По требованиям регламента и для объективности рассмотрения вопрос будет обсуждаться только после того, как в отношении Кокорина и Мамаева будет завершено расследование и в законную силу вступит приговор суда», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы РФС.

1 октября Мамаев и Кокорин были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении в центре Москвы главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Ранее в ОНК подтвердили проведение следственных действий с Кокориным и Мамаевым.