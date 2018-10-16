Футболист «Барселоны» Туран оштрафован на €370 тысяч за драку в ночном клубе
- Reuters
Как сообщает пресс-служба клуба, профессиональные обязательства игрока перед командой будут исполняться до вынесения судебного решения по его делу.
Туран выступает за «Истанбул» на правах аренды с января. Соглашение рассчитано на 2,5 года.
10 октября появилась информация, что Туран напал на певца Беркая Шахина в одном из ночных клубов Стамбула и сломал ему нос.
Ранее сообщалось, что Турану грозит 12,5 года тюрьмы за инцидент в ночном клубе.