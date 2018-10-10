СМИ: Футболист Туран сломал нос певцу в ночном клубе
Об этом сообщает Goal.com.
По информации издания, футболист сначала приставал к жене певца, а потом начал драку с исполнителем. В результате столкновения Туран сломал Шахину нос.
После инцидента певец был госпитализирован и прооперирован в больнице. Туран принёс ему свои извинения.
Ранее стало известно о задержании футболиста Павла Мамаева, позднее — о задержании Александра Кокорина за избиение главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.