СМИ: Футболист Туран сломал нос певцу в ночном клубе

Полузащитник испанской «Барселоны» Арда Туран, который в данный момент выступает на правах аренды за турецкий футбольный клуб «Истанбул Башакшехир», напал на певца Беркая Шахина в одном из ночных клубов Стамбула.

Об этом сообщает Goal.com.

По информации издания, футболист сначала приставал к жене певца, а потом начал драку с исполнителем. В результате столкновения Туран сломал Шахину нос.

После инцидента певец был госпитализирован и прооперирован в больнице. Туран принёс ему свои извинения.

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