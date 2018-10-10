СМИ: Футболист Туран сломал нос певцу в ночном клубе

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Полузащитник испанской «Барселоны» Арда Туран, который в данный момент выступает на правах аренды за турецкий футбольный клуб «Истанбул Башакшехир», напал на певца Беркая Шахина в одном из ночных клубов Стамбула.

Об этом сообщает Goal.com.

По информации издания, футболист сначала приставал к жене певца, а потом начал драку с исполнителем. В результате столкновения Туран сломал Шахину нос. 

После инцидента певец был госпитализирован и прооперирован в больнице. Туран принёс ему свои извинения.

Ранее стало известно о задержании футболиста Павла Мамаева, позднее — о задержании Александра Кокорина за избиение главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. 

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