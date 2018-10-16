Украинские теннисисты получили пожизненную дисквалификацию за организацию договорных матчей

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Украинские теннисисты братья-близнецы Глеб и Вадим Алексеенко пожизненно дисквалифицированы и оштрафованы на $250 тыс. каждый за организацию договорных матчей и ставки.
Украинские теннисисты получили пожизненную дисквалификацию за организацию договорных матчей
  • © pixabay.com

Об этом сообщает организация Tennis Integrity Unit, которая занималась расследованием в отношении братьев Алексеенко.

Украинцы признаны виновными в организации договорных матчей на турнирах ITF Pro Circuit, которые проходили в период с июня 2015 года по январь 2016-го. При этом спортсмены привлекали третьих лиц, которые делали ставки на игры с их участием.

Такие соревнования проходили в России, Германии, Румынии и Турции.

Ранее сообщалось, что руководство украинского клуба проверило футболистов на детекторе лжи после поражения.

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