Украинские теннисисты получили пожизненную дисквалификацию за организацию договорных матчей
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Об этом сообщает организация Tennis Integrity Unit, которая занималась расследованием в отношении братьев Алексеенко.
Украинцы признаны виновными в организации договорных матчей на турнирах ITF Pro Circuit, которые проходили в период с июня 2015 года по январь 2016-го. При этом спортсмены привлекали третьих лиц, которые делали ставки на игры с их участием.
Такие соревнования проходили в России, Германии, Румынии и Турции.
Ранее сообщалось, что руководство украинского клуба проверило футболистов на детекторе лжи после поражения.