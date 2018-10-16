СМИ: Руководство украинского клуба проверило футболистов на детекторе лжи после поражения

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Руководство футбольного клуба «Львов» проверило игроков на детекторе лжи после поражения от черниговской «Десны» в матче 11-го тура Украинской премьер-лиги.
СМИ: Руководство украинского клуба проверило футболистов на детекторе лжи после поражения
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Об этом сообщает FootballHub.

По информации издания, руководство львовского коллектива было очень недовольно после игры с «Десной» и подозревало футболистов в договорном матче.

Сообщается, что игроки отвечали на вопросы о возможной сдаче встречи.

Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу «Десны».

Ранее сообщалось, что матч Лиги чемпионов ПСЖ — «Црвена Звезда» мог быть договорным.

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