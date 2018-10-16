СМИ: Руководство украинского клуба проверило футболистов на детекторе лжи после поражения

Руководство футбольного клуба «Львов» проверило игроков на детекторе лжи после поражения от черниговской «Десны» в матче 11-го тура Украинской премьер-лиги.

Об этом сообщает FootballHub.

В ногу з часом⏳

Керівництву ФК Львів не сподобалася остання поразка команди, від Десни (1:3).

І воно перевірило ВСІХ українських гравців клубу на ДЕТЕКТОРІ БРЕХНІ🤖 із запитанням:

Чи чесним був той матч❓

Як ви ставитеся до таких методів✍#UPL#УПЛpic.twitter.com/pKEGag03UX — FootballHub (@FootballHub_Ua) 16 октября 2018 г.

По информации издания, руководство львовского коллектива было очень недовольно после игры с «Десной» и подозревало футболистов в договорном матче.

Сообщается, что игроки отвечали на вопросы о возможной сдаче встречи.

Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу «Десны».

Ранее сообщалось, что матч Лиги чемпионов ПСЖ — «Црвена Звезда» мог быть договорным.