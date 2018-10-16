СМИ: Руководство украинского клуба проверило футболистов на детекторе лжи после поражения
- @fclviv2006
Об этом сообщает FootballHub.
В ногу з часом⏳— FootballHub (@FootballHub_Ua) 16 октября 2018 г.
Керівництву ФК Львів не сподобалася остання поразка команди, від Десни (1:3).
І воно перевірило ВСІХ українських гравців клубу на ДЕТЕКТОРІ БРЕХНІ🤖 із запитанням:
Чи чесним був той матч❓
Як ви ставитеся до таких методів✍#UPL#УПЛpic.twitter.com/pKEGag03UX
По информации издания, руководство львовского коллектива было очень недовольно после игры с «Десной» и подозревало футболистов в договорном матче.
Сообщается, что игроки отвечали на вопросы о возможной сдаче встречи.
Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу «Десны».
Ранее сообщалось, что матч Лиги чемпионов ПСЖ — «Црвена Звезда» мог быть договорным.