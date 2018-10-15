Отец Нурмагомедова высказался о финансовых проблемах «Анжи»

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, высказался относительно тяжёлого финансового положения махачкалинского футбольного клуба «Анжи».

«Я даже представить не могу, насколько это будет большая потеря, если наша команда из РПЛ вылетит. Это будет большой удар для болельщиков, зрителей и республики», — приводит слова Нурмагомедова-старшего Sport24.

Он также ответил на вопрос, не могла бы команда его сына оказать финансовую помощь «Анжи».

«А вы в курсе, что его счёт арестован в Америке и Хабиб оштрафован на 500 тысяч?», — заявил отец чемпиона UFC.

Ранее сообщалось, что «Анжи» заявил о планах чествовать Нурмагомедова перед матчем с ЦСКА.