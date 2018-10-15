Отец Нурмагомедова высказался о финансовых проблемах «Анжи»
«Я даже представить не могу, насколько это будет большая потеря, если наша команда из РПЛ вылетит. Это будет большой удар для болельщиков, зрителей и республики», — приводит слова Нурмагомедова-старшего Sport24.
Он также ответил на вопрос, не могла бы команда его сына оказать финансовую помощь «Анжи».
«А вы в курсе, что его счёт арестован в Америке и Хабиб оштрафован на 500 тысяч?», — заявил отец чемпиона UFC.
Ранее сообщалось, что «Анжи» заявил о планах чествовать Нурмагомедова перед матчем с ЦСКА.