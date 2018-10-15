«Анжи» заявил о планах чествовать Нурмагомедова перед матчем с ЦСКА

Футбольный клуб «Анжи» намерен чествовать бойца Хабиба Нурмагомедова перед матчем с ЦСКА в Махачкале.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на президента «Анжи» Османа Кадиева.

«Состоится небольшой концерт. Весь клуб болел и переживал за него. На стадионе будут дети из нашей академии, кадетских корпусов, студенты вузов», — заявил Кадиев.

Ранее президент международной бойцовской организации M-1 Global Вадим Финкельштейн в беседе с Пятым каналом сказал, что ирландцу Конору Макгрегору ещё никогда не приходилось сталкиваться с таким противником, как Нурмагомедов.