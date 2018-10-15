Кросби и Маккиннон сыграли в хоккей с командой из Кении

Единственная кенийская хоккейная команда «Айс Лайонс» посетила Канаду для проведения выставочного матча.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, поездку «Лайонс» в Северную Америку организовала канадская сеть закусочных «Тим Хортонс».

Отмечается, что гостей из Кении в Канаде ждал особый сюрприз. К ним на льду присоединились форварды «Питтсбург Пингвинз» и «Колорадо Эвеланш» Сидни Кросби и Нэйтан Маккиннон.

«Это было нашей мечтой — попробовать сыграть в хоккей в Канаде. Когда мы только начали играть в Кении, у нас даже не было нормальной экипировки. Всё, что сейчас происходит, невероятно», — рассказал капитан «Лайонс» Бенард Азегере.

Капитан «Питтсбурга», в свою очередь, отметил, что хоккей объединяет людей со всего мира.

«Это то, за что я люблю хоккей. Это честь для меня — присоединиться к «Лайонс» в их первом матче против другой команды. Думаю, я получил столько же кайфа от игры, сколько и эти ребята», — добавил Кросби.

Hockey is for everyone.



That's why @TimHortons gave Kenya's only hockey team the opportunity of a lifetime.

Full video: https://t.co/jH91MsqbBCpic.twitter.com/fb3cc8n9MG — NHL (@NHL) 15 октября 2018 г.

Ранее сообщалось, что результативная передача Владимира Тарасенко не спасла «Сент-Луис» от поражения в матче НХЛ с «Анахаймом».