Кросби и Маккиннон сыграли в хоккей с командой из Кении

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Единственная кенийская хоккейная команда «Айс Лайонс» посетила Канаду для проведения выставочного матча.
Кросби и Маккиннон сыграли в хоккей с командой из Кении
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Как сообщает пресс-служба НХЛ, поездку «Лайонс» в Северную Америку организовала канадская сеть закусочных «Тим Хортонс».

Отмечается, что гостей из Кении в Канаде ждал особый сюрприз. К ним на льду присоединились форварды «Питтсбург Пингвинз» и «Колорадо Эвеланш» Сидни Кросби и Нэйтан Маккиннон.

«Это было нашей мечтой — попробовать сыграть в хоккей в Канаде. Когда мы только начали играть в Кении, у нас даже не было нормальной экипировки. Всё, что сейчас происходит, невероятно», — рассказал капитан «Лайонс» Бенард Азегере.

Капитан «Питтсбурга», в свою очередь, отметил, что хоккей объединяет людей со всего мира.

«Это то, за что я люблю хоккей. Это честь для меня — присоединиться к «Лайонс» в их первом матче против другой команды. Думаю, я получил столько же кайфа от игры, сколько и эти ребята», — добавил Кросби.

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