Хосонов и Кучаев вернулись в общую группу футболистов ЦСКА
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба армейского коллектива.
Дождались 😍 Хетаг Хосонов и Константин Кучаев тренируются в общей группе #ЦСКА! https://t.co/AdKXbx5ywKpic.twitter.com/H3snyDyeTT— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 15 октября 2018 г.
Хосонов восстановился от перелома пятой плюсневой кости правой стопы, который получил в матче за Суперкубок с «Локомотивом». Кучаев же оправился после разрыва крестообразной связки левого колена, полученного в конце прошлого сезона Российской премьер-лиги в игре с тульским «Арсеналом».
Ранее сообщалось, что футболист ЦСКА Щенников может пропустить более трёх недель из-за травмы.