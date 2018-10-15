Хосонов и Кучаев вернулись в общую группу футболистов ЦСКА

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Полузащитники московского футбольного клуба ЦСКА возобновили тренировки в общей группе игроков красно-синих.
Хосонов и Кучаев вернулись в общую группу футболистов ЦСКА
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба армейского коллектива.

Хосонов восстановился от перелома пятой плюсневой кости правой стопы, который получил в матче за Суперкубок с «Локомотивом». Кучаев же оправился после разрыва крестообразной связки левого колена, полученного в конце прошлого сезона Российской премьер-лиги в игре с тульским «Арсеналом».

Ранее сообщалось, что футболист ЦСКА Щенников может пропустить более трёх недель из-за травмы.

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