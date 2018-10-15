Шарапова опустилась на 30-е место в мировом рейтинге теннисисток WTA
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В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте WTA, первая четвёрка не претерпела изменений. Лидирует румынка Симона Халеп. За ней следуют датчанка Каролина Возняцки и немка Анжелика Кербер. Японка Наоми Осака поднялась на четвёртое место. Пятой стала чешка Каролина Плишкова, оттеснившая украинку Элину Свитолину на шестую позицию.
Лучшей из россиянок остаётся Дарья Касаткина, сохранившая 14-е место. Досрочно завершившая сезон Мария Шарапова опустилась с 26-й на 30-ю строчку рейтинга.
Анастасия Павлюченкова, потеряв пять позиций, заняла 40-е место.
Екатерина Макарова и Евгения Родина остались 61-й и 85-й соответственно.
Екатерина Александрова благодаря выходу в финал турнира в австрийском Линце смогла вернуться в топ-100, расположившись на 87-м месте.
Светлана Кузнецова занимает 105-ю позицию, Наталья Вихлянцева — 109-ю, а Елена Веснина — 117-ю.
Ранее Шамиль Тарпищев рассказал, приедет ли Шарапова на Кубок Кремля.