Польская лыжница Ковальчик рассказала, что сломала ребро из-за невнимательного водителя

Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юстина Ковальчик рассказала о столкновении с автомобилистом, из-за которого она получила травму.

«Мне сказали, что тренироваться со сломанным ребром невозможно. Это неправда. Четвёртый день тренируюсь, хотя чертовски больно, но это всего лишь боль. Упала в канаву рядом с велосипедной дорожкой, из-за водителя, восхищавшегося видами вокруг. Какая-то комедия. Боль в ноге в золотой гонке Сочи-2014 была в тысячу раз сильней», — написала Ковальчик в своём Facebook.

На Играх-2014 в Сочи польская лыжница завоевала золото в гонке на 10 километров классическим стилем с раздельным стартом, несмотря на перелом стопы.

После сезона-2017/18 Ковальчик объявила о завершении карьеры на Кубке мира.

Ранее сообщалось, что FIS приступила к изучению допинговых дел трёх российских лыжниц.