FIS приступила к изучению допинговых дел трёх российских лыжниц

Международная федерация лыжного спорта (FIS) начала изучение мотивировочных частей решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делам российских лыжниц Юлии Чекалёвой, Юлии Ивановой и Анастасии Доценко о нарушении антидопинговых правил.

«FIS не была участником разбирательства между этими спортсменами и Международным олимпийским комитетом, только наблюдателем», — приводит ТАСС слова координатора FIS по антидопинговым вопросам Сары Фуссек.

Она отметила, что после получения арбитражных решений CAS в FIS тщательно изучат их влияние на соревновательные сезоны, не затрагивая Олимпийские игры.

«И примет решения в соответствии с антидопинговыми правилами FIS», — добавила функционер.

Апелляции Чекалёвой, Ивановой и Доценко в CAS на решение МОК о пожизненном отстранении от участия в ОИ были удовлетворены лишь частично.

Ранее сообщалось, что в CAS объяснили отмену отстранения бобслеистки Надежды Сергеевой.