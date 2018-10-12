FIS приступила к изучению допинговых дел трёх российских лыжниц
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- РИА Новости
«FIS не была участником разбирательства между этими спортсменами и Международным олимпийским комитетом, только наблюдателем», — приводит ТАСС слова координатора FIS по антидопинговым вопросам Сары Фуссек.
Она отметила, что после получения арбитражных решений CAS в FIS тщательно изучат их влияние на соревновательные сезоны, не затрагивая Олимпийские игры.
«И примет решения в соответствии с антидопинговыми правилами FIS», — добавила функционер.
Апелляции Чекалёвой, Ивановой и Доценко в CAS на решение МОК о пожизненном отстранении от участия в ОИ были удовлетворены лишь частично.
Ранее сообщалось, что в CAS объяснили отмену отстранения бобслеистки Надежды Сергеевой.