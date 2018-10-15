Мать братьев Кокориных назвала катастрофой случившееся с её сыновьями

Светлана Кокорина, мать нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла высказалась о инцидентах с участием её сыновей, которые произошли 8 октября в Москве.

«Для вас это шоу, и вы реально не понимаете. А для меня это катастрофа всей моей жизни», — заявила Светлана Кокорина в эфире Первого Канала.

11 октября Кокорин, его брат Кирилл и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря 2018 года по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, которое произошло 8 октября в центре Москвы.

Ранее жена Александра Кокорина предположила, что его поведение может быть связано с непопаданием на ЧМ-2018.