Черчесов о голубях на «Фиште»: сегодня они принесли удачу сборной России
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«Кроме голубей видели ещё тысячи болельщиков. Они нас поддерживали. Благодарны им за то, что пришли на этот матч. Голубей пару раз потревожили. В следующий раз будем атаковать с другого фланга. Голуби — это хороший знак. Сегодня они принесли удачу», — приводит слова Черчесова Sport24.
Матч Россия — Турция завершился победой российской команды со счётом 2:0.
Ранее сообщалось, что матч сборных России и Турции в Сочи посетили более 38 тыс. зрителей.