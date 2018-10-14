Черчесов о голубях на «Фиште»: сегодня они принесли удачу сборной России

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов пошутил по поводу большого количества голубей на стадионе «Фишт» в Сочи, где прошёл победный для его команды матч четвёртого тура Лиги наций УЕФА против Турции.
Черчесов о голубях на «Фиште»: сегодня они принесли удачу сборной России
  • Reuters

«Кроме голубей видели ещё тысячи болельщиков. Они нас поддерживали. Благодарны им за то, что пришли на этот матч. Голубей пару раз потревожили. В следующий раз будем атаковать с другого фланга. Голуби — это хороший знак. Сегодня они принесли удачу», — приводит слова Черчесова Sport24.

Матч Россия — Турция завершился победой российской команды со счётом 2:0.

Ранее сообщалось, что матч сборных России и Турции в Сочи посетили более 38 тыс. зрителей.

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