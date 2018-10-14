Черчесов о голубях на «Фиште»: сегодня они принесли удачу сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов пошутил по поводу большого количества голубей на стадионе «Фишт» в Сочи, где прошёл победный для его команды матч четвёртого тура Лиги наций УЕФА против Турции.

«Кроме голубей видели ещё тысячи болельщиков. Они нас поддерживали. Благодарны им за то, что пришли на этот матч. Голубей пару раз потревожили. В следующий раз будем атаковать с другого фланга. Голуби — это хороший знак. Сегодня они принесли удачу», — приводит слова Черчесова Sport24.

Матч Россия — Турция завершился победой российской команды со счётом 2:0.

Ранее сообщалось, что матч сборных России и Турции в Сочи посетили более 38 тыс. зрителей.