Нойштедтер о своей первом голе за сборную России: главное, что мы выиграли

Защитник сборной России по футблу Роман Нойштедтер поделился впечатлениями от своего первого гола за национальную команду, который он забил в матче четвёртого тура Лиги наций с Турцией.

«Конечно, я очень рад. 10-я игра за сборную, 1-й гол. Мне всё равно, кто забивает. Артём Дзюба может забивать, Денис Черышев. Он сегодня хороший гол забил. Главное, что мы выиграли и показали хорошую игру дома перед своими фанатами», — приводит слова Нойштедтера Sport24 со ссылкой на эфир «Матч ТВ».

Он отметил, что когда забил свой первый мяч за сборную даже не успел понять что произошло.

«Бум-бум — и гол», — добавил футболист.

В активе Нойштедтера 10 матчей за сборную, по пять официальных и контрольных встреч.

Матч Россия — Турция завершился победой российской команды со счётом 2:0.

Ранее сообщалось, что матч сборных России и Турции в Сочи посетили более 38 тыс. зрителей.