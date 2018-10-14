Нойштедтер о своей первом голе за сборную России: главное, что мы выиграли
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«Конечно, я очень рад. 10-я игра за сборную, 1-й гол. Мне всё равно, кто забивает. Артём Дзюба может забивать, Денис Черышев. Он сегодня хороший гол забил. Главное, что мы выиграли и показали хорошую игру дома перед своими фанатами», — приводит слова Нойштедтера Sport24 со ссылкой на эфир «Матч ТВ».
Он отметил, что когда забил свой первый мяч за сборную даже не успел понять что произошло.
«Бум-бум — и гол», — добавил футболист.
В активе Нойштедтера 10 матчей за сборную, по пять официальных и контрольных встреч.
Матч Россия — Турция завершился победой российской команды со счётом 2:0.
Ранее сообщалось, что матч сборных России и Турции в Сочи посетили более 38 тыс. зрителей.