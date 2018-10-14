Отец Черышева считает, что сборная России показала достойную игру в матче с Турцией

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Дмитрий Черышев, отец полузащитника испанской «Валенсии» и сборной России по футболу Дениса Черышева, прокомментировал победу российской команды над Турцией в матче четвёртого тура Лиги наций УЕФА.
Отец Черышева считает, что сборная России показала достойную игру в матче с Турцией
  • РИА Новости

«Поздравляю всю нашу сборную, молодцы, здорово сыграли, показали хорошую игру. В каких-то моментах со стороны сборной Турции была агрессия, но ребята не дрогнули», — приводит слова Черышева-старшего ТАСС.

Он отметил, что российская команда в матче с турками показала очень достойную игру.

«Когда вышел Денис, он использовал свой голевой момент. Здорово выглядел Артём Дзюба, зацепился практически за все мячи. Александр Головин берёт на себя инициативу, хорошо себя проявляет. У нас были живые фланги, подключения как справа, так и слева», — добавил специалист.

Матч Россия — Турция завершился победой российской команды со счётом 2:0.

Ранее сообщалось, что матч сборных России и Турции в Сочи посетили более 38 тыс. зрителей.

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