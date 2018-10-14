«Армавир» подал иск в CAS по поводу матча с «СКА-Хабаровском»

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Президент футбольного клуба «Армавир» Валентин Климко подал иск на решение контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза по поводу результата матча Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с «СКА-Хабаровском» (0:3) в Спортивный арбитражный суд (CAS).
«Армавир» подал иск в CAS по поводу матча с «СКА-Хабаровском»
  • РИА Новости

Об этом он сообщил РИА Новости.

«Мы изначально говорили, что собираемся идти до конца и доказать свою правоту в рамках регламента. Если бы нам поступили извинения, то, скорее всего, было бы по-другому и никаких исков не было бы. Нам важны не три очка, а соблюдение закона».

Он отметил, что делом клуба из Армавира займутся ведущие российские юристы.

«Мы долго ждали решения от апелляционного комитета, но ничего нового не услышали. Посоветовались, подумали и приняли решение подать иск в CAS».

Поводом для недовольства «Армавира» стало участие в матче первого тура ФНЛ с «СКА-Хабаровском» (0:3) в составе соперника полузащитника Ираклия Квеквескири, который должен был отбывать дисквалификацию за удаление в игре последнего тура прошлого сезона Профессиональной футбольной лиги.

Ранее президент «Армавира» сравнил скандал вокруг своей команды с «убийством бабушки с разрешения».

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