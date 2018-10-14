Швед стал самым результативным баскетболистом в истории Единой лиги ВТБ

Защитник подмосковного баскетбольного клуба «Химки» Алексей Швед стал самым результативным игроком в истории Единой лиги ВТБ.

Знаковое событие произошло в домашнем для «Химок» матче лиги с таллинским «Калевом», который завершился победой подмосковной команды со счётом 80:73.

Швед стал самым результативным игроком встречи, набрав 23 очка. Теперь в его активе 2193 очка, которые он набрал в 123 матчах.

Предыдущим рекордсменом был защитник краснодарского «Локомотива-Кубани» Виталий Фридзон — 2182 очка.

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ.