Швед стал самым результативным баскетболистом в истории Единой лиги ВТБ
- РИА Новости
Знаковое событие произошло в домашнем для «Химок» матче лиги с таллинским «Калевом», который завершился победой подмосковной команды со счётом 80:73.
Швед стал самым результативным игроком встречи, набрав 23 очка. Теперь в его активе 2193 очка, которые он набрал в 123 матчах.
Предыдущим рекордсменом был защитник краснодарского «Локомотива-Кубани» Виталий Фридзон — 2182 очка.
Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ.