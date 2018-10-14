Александр Емельяненко считает, что его брат победит Бэйдера в финале Гран-при Bellator

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко дал прогноз на поединок между его братом Фёдором и американцем Райаном Бэйдером, который состоится в рамках финала Гран-при Bellator.

«Шансы в бою с Бэйдером у Фёдора такие же, как и с предыдущими соперниками. Фёдор побьёт его. Все новости, что американец считается фаворитом, специально раздуты для большего привлечения внимания к бою. А так все преимущества на стороне Фёдора», — цитирует Емельяненко-младшего Sport24.

Финальный бой Гран-при Bellator между Фёдором Емельяненко и Райаном Бэйдером пройдёт 26 января 2019 года.

Ранее Александр Емельяненко заявил, что его брат не дал ни единого шанса Соннену в полуфинале Гран-при Bellator.