Александр Емельяненко считает, что его брат не дал ни единого шанса Соннену
- РИА Новости
«Поединок Фёдора с Сонненом полностью оправдал мои ожидания. Я ожидал, что Фёдор выиграет — он это и сделал. При этом не дал сопернику ни единой возможности что-то противопоставить ни в стойке, ни в партере. И не Соннен оказался слишком слабым для Фёдора, а наоборот, брат был сильнее и лучше подготовлен», — приводит слова спортсмена Sport24.
По его мнению, Соннен мог выиграть только случайно.
«Это могло произойти, если бы Фёдор пропустил встречный удар. Всё-таки тяжёлый вес, а против него выходят подготовленные люди. Больше я ничего не увидел», — добавил Емельяненко-младший.
Фёдор Емельяненко одержал победу над соперником техническим нокаутом.
Финал Гран-при Bellator пройдёт 26 января 2019 года — Фёдор Емельяненко проведёт поединок c американцем Райаном Бэйдером.
Ранее тренер Макгрегора остался под впечатлением от боя Фёдора Емельяненко.