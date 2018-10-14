Александр Емельяненко считает, что его брат не дал ни единого шанса Соннену

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко прокомментировал победу своего брата Фёдора над американцем Чейлом Сонненом в рамках полуфинала Гран-при Bellator.

«Поединок Фёдора с Сонненом полностью оправдал мои ожидания. Я ожидал, что Фёдор выиграет — он это и сделал. При этом не дал сопернику ни единой возможности что-то противопоставить ни в стойке, ни в партере. И не Соннен оказался слишком слабым для Фёдора, а наоборот, брат был сильнее и лучше подготовлен», — приводит слова спортсмена Sport24.

По его мнению, Соннен мог выиграть только случайно.

«Это могло произойти, если бы Фёдор пропустил встречный удар. Всё-таки тяжёлый вес, а против него выходят подготовленные люди. Больше я ничего не увидел», — добавил Емельяненко-младший.

Фёдор Емельяненко одержал победу над соперником техническим нокаутом.

Финал Гран-при Bellator пройдёт 26 января 2019 года — Фёдор Емельяненко проведёт поединок c американцем Райаном Бэйдером.

Ранее тренер Макгрегора остался под впечатлением от боя Фёдора Емельяненко.