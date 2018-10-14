Тренер Макгрегора остался под впечатлением от боя Фёдора Емельяненко

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Тренер бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландца Конора Макгрегора Джон Кавана поделился эмоциями после поединка между россиянином Фёдором Емельяненко и американцем Чейлом Сонненом, который проходил в рамках полуфинала Гран-при Bellator.
Тренер Макгрегора остался под впечатлением от боя Фёдора Емельяненко
  • РИА Новости

«Наблюдать за Емельяненко — это нечто особенное. Благодаря Bellator у меня была возможность сделать это три раза. Не могу дождаться финала!» — написал Кавана в своём Instagram.

Емельяненко одержал победу над соперником техническим нокаутом.

Финал Гран-при Bellator пройдёт 26 января 2019 года — Емельяненко проведёт поединок c американцем Райаном Бэйдером.

Ранее стало известно, что Фёдор Емельяненко просил руководство Bellator не ставить его против российских бойцов.

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