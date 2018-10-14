В сети удивились решению Нурмагомедова вызвать на бой Мейвезера

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Пользователи социальных сетей отреагировали на решение российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова вызвать на поединок американского боксёра Флойда Мейвезера — младшего, бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях.
В сети удивились решению Нурмагомедова вызвать на бой Мейвезера
  • © Ed Mulholland/Getty Images

«По правилам бокса Мейвезер его уничтожит! Хабибу нужны бабки, вот и пиарится», — заявил один из пользователей.

«Ну всё, понесло на крыльях успеха далеко», — отметил другой.

«А так можно? Боец смешанного стиля и боксёр-профессионал? Техника вроде разная... Мейвезеру могут потребоваться 15 секунд и всего один хороший удар, чтобы победить. Были бои и покороче», — резюмировал пользователь Орбан Сергеев в Twitter.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов бросил вызов Мейвезеру.

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