В сети удивились решению Нурмагомедова вызвать на бой Мейвезера

Пользователи социальных сетей отреагировали на решение российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова вызвать на поединок американского боксёра Флойда Мейвезера — младшего, бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях.

«По правилам бокса Мейвезер его уничтожит! Хабибу нужны бабки, вот и пиарится», — заявил один из пользователей.

По правилам бокса Мейвезер его уничтожит! Хабибу нужны бабки, вот и пиарится. — Alex Plotnikov (@AlexP10tnik0v) 14 октября 2018 г.

«Ну всё, понесло на крыльях успеха далеко», — отметил другой.

Ну все, понесло на крыльях успеха далеко... — Alexander Grigoryev (@Alexander_Grg) 14 октября 2018 г.

«А так можно? Боец смешанного стиля и боксёр-профессионал? Техника вроде разная... Мейвезеру могут потребоваться 15 секунд и всего один хороший удар, чтобы победить. Были бои и покороче», — резюмировал пользователь Орбан Сергеев в Twitter.

А так можно? Боец смешанного стиля и боксёр-профессионал? Техника, вроде, разная... Мейвезеру может потребоваться 15 секунд и всего один хороший удар, чтобы победить. Были бои и покороче... https://t.co/sGc2FV2XNh — Орбан Сергеев (@badbrodyaga) 14 октября 2018 г.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов бросил вызов Мейвезеру.