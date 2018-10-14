В сети удивились решению Нурмагомедова вызвать на бой Мейвезера
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«По правилам бокса Мейвезер его уничтожит! Хабибу нужны бабки, вот и пиарится», — заявил один из пользователей.
По правилам бокса Мейвезер его уничтожит! Хабибу нужны бабки, вот и пиарится.— Alex Plotnikov (@AlexP10tnik0v) 14 октября 2018 г.
«Ну всё, понесло на крыльях успеха далеко», — отметил другой.
Ну все, понесло на крыльях успеха далеко...— Alexander Grigoryev (@Alexander_Grg) 14 октября 2018 г.
«А так можно? Боец смешанного стиля и боксёр-профессионал? Техника вроде разная... Мейвезеру могут потребоваться 15 секунд и всего один хороший удар, чтобы победить. Были бои и покороче», — резюмировал пользователь Орбан Сергеев в Twitter.
А так можно? Боец смешанного стиля и боксёр-профессионал? Техника, вроде, разная... Мейвезеру может потребоваться 15 секунд и всего один хороший удар, чтобы победить. Были бои и покороче... https://t.co/sGc2FV2XNh— Орбан Сергеев (@badbrodyaga) 14 октября 2018 г.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов бросил вызов Мейвезеру.