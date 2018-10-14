Глава ВФПС: Украина использует любые возможности, чтобы лишить людей не только воды и света, но и моря

Президент Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС) Владимир Силкин рассказал, что деятельность организации направлена на развитие данного вида в Крыму, но украинская сторона всячески препятствует этому.

«Наша позиция такая — мы хотим, чтобы парусный спорт в Крыму развивался. Чтобы те, кто занимаются им там, продолжали это делать. Надеемся, что в World Sailing это понимают. Но Федерация парусного спорта Украины или те, кто за ней стоят, используют любые возможности, чтобы не только лишить людей воды и света, но и моря», — заявил Силкин в беседе с RT.

Ранее глава ВФПС прокомментировал возможное отстранение России от участия в международных турнирах по парусному спорту.