Глава ВФПС: Украина использует любые возможности, чтобы лишить людей не только воды и света, но и моря

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Президент Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС) Владимир Силкин рассказал, что деятельность организации направлена на развитие данного вида в Крыму, но украинская сторона всячески препятствует этому.
Глава ВФПС: Украина использует любые возможности, чтобы лишить людей не только воды и света, но и моря
  • РИА Новости

«Наша позиция такая — мы хотим, чтобы парусный спорт в Крыму развивался. Чтобы те, кто занимаются им там, продолжали это делать. Надеемся, что в World Sailing это понимают. Но Федерация парусного спорта Украины или те, кто за ней стоят, используют любые возможности, чтобы не только лишить людей воды и света, но и моря», — заявил Силкин в беседе с RT.

Ранее глава ВФПС прокомментировал возможное отстранение России от участия в международных турнирах по парусному спорту.

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