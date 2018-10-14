Глава ВФПС прокомментировал возможное отстранение России от соревнований по парусному спорту

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Президент Всероссийской федерации парусного спорта Владимир Силкин прокомментировал информацию о том, что Россию могут отстранить от участия в международных соревнованиях.
Глава ВФПС прокомментировал возможное отстранение России от соревнований по парусному спорту
  • РИА Новости

«Ситуация не возникла сейчас, это продолжается уже несколько лет. К нам обратились фактически с требованием запретить проведение любых соревнований в Крыму или согласовывать организацию каждого турнира с украинской федерацией. Мы, в свою очередь, аргументированно отвечали. Предлагали найти какие-либо взаимоприемлемые выходы из ситуации», — заявил Силкин в разговоре с RT.

Ранее сообщалось, что Россия может быть лишена членства в Международной федерации парусного спорта (World Sailing) из-за жалобы со стороны Украины в связи с проведением соревнований в Крыму.

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