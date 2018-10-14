Гимнасты принесли три медали в копилку сборной России в седьмой день юношеских Олимпийских игр

Сборная России завоевала три медали в седьмой соревновательный день юношеских Олимпийских игр, проходящих в Буэнос-Айресе.

Все медали принесли российские гимнасты: Ксения Клименко завоевала золото в упражнениях на брусьях, а Сергей Найдин стал серебряным и бронзовым призёром в упражнениях на коне и в вольных упражнениях соответственно.

Всего на счету сборной России 37 медалей (22 золотых, 9 серебряных, 6 бронзовых), она лидирует в общем зачёте.

Ранее россиянин Сергей Найдин завоевал бронзовую медаль в соревнованиях по спортивной гимнастике в вольных упражнениях на юношеских Олимпийских играх в аргентинском Буэнос-Айресе.