Кокорин и Мамаев намерены тренироваться в СИЗО

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал, что полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин намерены написать заявление с просьбой разрешить им тренироваться в СИЗО.

«Кокорин и Мамаев планируют написать заявление с просьбой разрешить им поддерживать форму, когда попадут в обычные камеры СИЗО», — приводит слова Мельникова «Спорт-Экспресс».

11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря 2018 года по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, которое произошло 8 октября в центре Москвы.

В настоящий момент футболисты помещены под арест в камеры карантинного блока московской «Бутырки».

Ранее сообщалось, что адвокат братьев Кокориных усомнилась в законности расследования и заключения под стражу своих подзащитных.