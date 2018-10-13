Кокорин и Мамаев намерены тренироваться в СИЗО
«Кокорин и Мамаев планируют написать заявление с просьбой разрешить им поддерживать форму, когда попадут в обычные камеры СИЗО», — приводит слова Мельникова «Спорт-Экспресс».
11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря 2018 года по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, которое произошло 8 октября в центре Москвы.
В настоящий момент футболисты помещены под арест в камеры карантинного блока московской «Бутырки».
Ранее сообщалось, что адвокат братьев Кокориных усомнилась в законности расследования и заключения под стражу своих подзащитных.