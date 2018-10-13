Юрист уверен, что Глушакову не грозит лишение свободы за выведение средств со счёта

Известный адвокат Максим Пашков прокомментировал информацию, что полузащитник «Спартака» Денис Глушаков может быть привлечён к уголовной ответственности за попытку сокрытия средств во время бракоразводного процесса.

«Нет уголовной ответственности за снятие средств со счетов. Если суд сочтёт, что средства незаконно им сняты, то возложат на Глушакова обязанность выплатить компенсацию второй стороне, и всё», — приводит слова Пашкова «Спорт-Экспресс».

19 сентября стало известно, что Дарья Глушакова подала заявление на развод. Стороны обвиняют друг друга в измене.

Ранее сообщалось, что Глушакову грозит лишение свободы за выведение средств со счёта во время развода.