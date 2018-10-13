Юрист уверен, что Глушакову не грозит лишение свободы за выведение средств со счёта

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Известный адвокат Максим Пашков прокомментировал информацию, что полузащитник «Спартака» Денис Глушаков может быть привлечён к уголовной ответственности за попытку сокрытия средств во время бракоразводного процесса.
Юрист уверен, что Глушакову не грозит лишение свободы за выведение средств со счёта
  • © РИА Новости

«Нет уголовной ответственности за снятие средств со счетов. Если суд сочтёт, что средства незаконно им сняты, то возложат на Глушакова обязанность выплатить компенсацию второй стороне, и всё», — приводит слова Пашкова «Спорт-Экспресс».

19 сентября стало известно, что Дарья Глушакова подала заявление на развод. Стороны обвиняют друг друга в измене.

Ранее сообщалось, что Глушакову грозит лишение свободы за выведение средств со счёта во время развода.

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