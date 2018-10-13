«Ак Барс» одержал победу над «Сочи» в матче КХЛ

Казанский «Ак Барс» одержал победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев льда.

Победу «Ак Барсу» принесли шайбы Джастина Азеведу, Роба Клинкхаммера, Даниса Зарипова, Владимира Ткачёва и Иржи Секача.

«Сочи» ответил голом Роберта Росена.

В других матчах игрового дня нижнекамский «Нефтехимик» в овертайме обыграл финский «Йокерит» (2:1), а московский «Спартак» победил нижегородское «Торпедо» (3:1).

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