В «Авангарде» прокомментировали информацию о проблемах с поиском арены в Омске
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«Это неправда. Пока нет никакой информации. Мы всё объявим на следующей неделе», — приводит слова Сушинского Sport24.
По информации СМИ, представители «Авангарда» посетили омские арены «Красная Звезда», «Юность» и «Нефтяник» и пришли к выводу, что данные сооружения не пригодны для проведения матчей КХЛ.
«Арена Омск», являющаяся домашней для Авангарда, находится в аварийном состоянии, поэтому команда вынуждена проводить матчи в подмосковной Балашихе.
Ранее «Авангард» опубликовал заключение экспертизы по состоянию домашней ледовой арены в Омске.