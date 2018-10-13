В «Авангарде» прокомментировали информацию о проблемах с поиском арены в Омске

Президент клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» Максим Сушинский прокомментировал информацию, согласно которой клуб рискует не провести ни одного матча нынешнего сезона в Омске из-за состояния арен.

«Это неправда. Пока нет никакой информации. Мы всё объявим на следующей неделе», — приводит слова Сушинского Sport24.

По информации СМИ, представители «Авангарда» посетили омские арены «Красная Звезда», «Юность» и «Нефтяник» и пришли к выводу, что данные сооружения не пригодны для проведения матчей КХЛ.

«Арена Омск», являющаяся домашней для Авангарда, находится в аварийном состоянии, поэтому команда вынуждена проводить матчи в подмосковной Балашихе.

Ранее «Авангард» опубликовал заключение экспертизы по состоянию домашней ледовой арены в Омске.