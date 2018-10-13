Монсон считает, что Емельяненко победит Соннена

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Американский боец смешанных единоборств и депутат Красногорского городского округа Московской области Джефф Монсон поделился ожиданиями от боя между россиянином Фёдором Емельяненко и американцем Чейлом Сонненом на турнире Bellator 208.
Монсон считает, что Емельяненко победит Соннена
  • © Михаил Киреев
  • РИА Новости

«Это очень интересный бой, особенно в виду того, что Емельяненко — ударник, а Соннен — борец, и Чейл будет всячески пытаться перевести этот поединок в горизонтальную плоскость. Обычно Соннен выигрывает свои бои именно за счёт тэйкдаунов и добивания соперников на полу. Однако я не думаю, что уложить Фёдора в его силах. Я предполагаю, что Емельяненко выиграет за счёт нокаута или сдачи Соннена», — приводит слова Монсона Sport24.

Поединок Емельяненко — Соннен состоится 13 октября в Нью-Йорке на арене Nassau Coliseum в рамках полуфинала Гран-при Bellator.

Ранее сообщалось, что Емельяненко оказался тяжелее Соннена перед боем в Нью-Йорке.

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