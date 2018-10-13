СМИ: В Бельгии расследуют переход Ханни из «Андерлехта» в «Спартак»
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- РИА Новости
Об этом сообщает Libre Belgique.
По информации издания, одна из частей расследования связана с махинациями и подлогом. Здесь всплывает имя арестованного агента Моги Баята, обвиняемого в получении взяток за трансферы.
Среди них упоминается передача прав на Ханни из «Андерлехта» в «Спартак» и Генри Оньекуры из «Эйпена» в «Эвертон».
Ранее адвокат футболиста «Спартака» Глушакова отказалась комментировать информацию про арест имущества.