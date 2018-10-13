Cчета и имущество Глушакова и его жены арестовали из-за развода

Никулинский районный суд Москвы арестовал счета и имущество полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова и его супруги Дарьи в ходе развода.

Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря суда Людмилу Косныреву.

«В суде 28 сентября зарегистрирован иск Глушаковой Дарьи Александровны к Глушакову Денису Борисовичу о разделе совместно нажитого имущества между супругами», — заявила она.

Беседа, которая должна состояться между сторонами, назначена на 22 октября.

Ранее жена Глушакова назвала сумму алиментов, которую с неё требует муж. Денис и Дарья Глушаковы поженились в 2009 году, у них двое детей.