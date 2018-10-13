Российский пловец Минаков завоевал золото на дистанции 100 м кролем на юношеских ОИ

Россиянин Андрей Минаков завоевал золотую награду в плавании на дистанции 100 м кролем на юношеской Олимпиаде в Буэнос-Айресе.

Российский спортсмен продемонстрировал результат 49,23 секунды.

Второе место занял Якуб Краска из Польши (+0,03 секунды), а замкнул тройку призёров представитель Швеции Робин Хансон (+0,29).

Это третья золотая медаль Минакова на соревнованиях. До этого он стал золотым призёром на дистанциях 50 и 100 м баттерфляем.

Ранее сообщалось, что россиянин Евлоев стал бронзовым призёром в греко-римской борьбе на юношеских ОИ.