Российский пловец Минаков завоевал золото на дистанции 100 м кролем на юношеских ОИ

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Россиянин Андрей Минаков завоевал золотую награду в плавании на дистанции 100 м кролем на юношеской Олимпиаде в Буэнос-Айресе.

Российский спортсмен продемонстрировал результат 49,23 секунды.

Второе место занял Якуб Краска из Польши (+0,03 секунды), а замкнул тройку призёров представитель Швеции Робин Хансон (+0,29). 

Это третья золотая медаль Минакова на соревнованиях. До этого он стал золотым призёром на дистанциях 50 и 100 м баттерфляем.

Ранее сообщалось, что россиянин Евлоев стал бронзовым призёром в греко-римской борьбе на юношеских ОИ.

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