Российский пловец Минаков завоевал золото на дистанции 100 м кролем на юношеских ОИ
Российский спортсмен продемонстрировал результат 49,23 секунды.
Второе место занял Якуб Краска из Польши (+0,03 секунды), а замкнул тройку призёров представитель Швеции Робин Хансон (+0,29).
Это третья золотая медаль Минакова на соревнованиях. До этого он стал золотым призёром на дистанциях 50 и 100 м баттерфляем.
Ранее сообщалось, что россиянин Евлоев стал бронзовым призёром в греко-римской борьбе на юношеских ОИ.