Легендарный бразильский футболист Роналдиньо объявил о запуске собственной криптовалюты.

Об этом сообщает Financiero.

По информации портала, экс-игрок «Барселоны» займётся выпуском криптовалюты RS coin. Она работает на площадке NEO, позволяющей монетизировать бренды с помощью технологии блокчейн.

Отмечается, что бразилец намерен продвигать криптовалюту в первую очередь в мире футбола. При этом пользоваться ей сможет любой желающий.

Ранее Роналдиньо выразил мнение, что «Барселона» должна изъять десятый номер из обращения после ухода Месси.