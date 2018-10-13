Роналдиньо объявил о запуске собственной криптовалюты

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Легендарный бразильский футболист Роналдиньо объявил о запуске собственной криптовалюты.

Об этом сообщает Financiero.

По информации портала, экс-игрок «Барселоны» займётся выпуском криптовалюты RS coin. Она работает на площадке NEO, позволяющей монетизировать бренды с помощью технологии блокчейн.

Отмечается, что бразилец намерен продвигать криптовалюту в первую очередь в мире футбола. При этом пользоваться ей сможет любой желающий. 

Ранее Роналдиньо выразил мнение, что «Барселона» должна изъять десятый номер из обращения после ухода Месси.

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