Роналдиньо считает, что «Барселона» должна изъять десятый номер из обращения после ухода Месси

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо считает, что после аргентинского нападающего Лионеля Месси никто не достоин носить десятый номер в «Барселоне».

«Когда Месси завершит карьеру, а я надеюсь, это будет очень нескоро, «Барселона» должна изъять десятый номер, чтобы никто не мог больше его касаться. Месси — лучший в истории клуба. Он делал вещи, которые никто не может», — цитирует Роналдиньо The Sun.

Бразилец заявил, что игрока уровне Месси не появится в футболе как минимум лет 20. На вопрос можно ли аргентинца считать лучшим игроком в истории футбола Роналдинью ответил, что сложно сказать, так как в своё время были Пеле и Диего Марадона.

Ранее Месси не вошёл в шорт-лист претендентов на звание лучшего футболиста 2018 года по версии ФИФА.