Роналдиньо считает, что «Барселона» должна изъять десятый номер из обращения после ухода Месси

Короткая ссылка
Легендарный бразильский футболист Роналдиньо считает, что после аргентинского нападающего Лионеля Месси никто не достоин носить десятый номер в «Барселоне».
Роналдиньо считает, что «Барселона» должна изъять десятый номер из обращения после ухода Месси
  • © Global Look Press

«Когда Месси завершит карьеру, а я надеюсь, это будет очень нескоро, «Барселона» должна изъять десятый номер, чтобы никто не мог больше его касаться. Месси — лучший в истории клуба. Он делал вещи, которые никто не может», — цитирует Роналдиньо The Sun

Бразилец заявил, что игрока уровне Месси не появится в футболе как минимум лет 20. На вопрос можно ли аргентинца считать лучшим игроком в истории футбола Роналдинью ответил, что сложно сказать, так как в своё время были Пеле и Диего Марадона.

Ранее Месси не вошёл в шорт-лист претендентов на звание лучшего футболиста 2018 года по версии ФИФА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить