Сборная Уругвая по футболу проиграла Южной Корее в контрольном матче

Сборная Уругвая по футболу потерпела поражение от национальной команды Южной Кореи в контрольном матче.

Встреча, проходившая в Сеуле, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

В составе южнокорейской команды забили Хван Ыйджо (66-я минута), успешно сыгравший на добивании после не забитого Сон Хын Мином пенальти, а также Чон У Ен (79-я минута).

В составе сборной Уругвая отличился Матиас Весино (72-я минута).

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