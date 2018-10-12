Сборная Уругвая по футболу проиграла Южной Корее в контрольном матче

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Сборная Уругвая по футболу потерпела поражение от национальной команды Южной Кореи в контрольном матче.
Сборная Уругвая по футболу проиграла Южной Корее в контрольном матче
  • Reuters

Встреча, проходившая в Сеуле, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

В составе южнокорейской команды забили Хван Ыйджо (66-я минута), успешно сыгравший на добивании после не забитого Сон Хын Мином пенальти, а также Чон У Ен (79-я минута).

В составе сборной Уругвая отличился Матиас Весино (72-я минута).

Ранее сообщалось, что в матче со Швецией в составе сборной России сыграло рекордное число натурализованных игроков.

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