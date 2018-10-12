Гендиректор «Химок» рассказал о главных задачах команды на сезон

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов в беседе с «Известиями» рассказал о главных задачах команды на сезон.

«Мы хотим расти как клуб, как организация, как команда. Поэтому с каждым годом мы рассчитываем быть всё выше и выше. В этом году ставим перед собой максимальные задачи и будем стремиться попасть в «Финал четырёх», — заявил он.

Как отметил Астахов, как всё получится, станет известно только весной 2019 года.

По словам гендиректора, вся команда, тренерский штаб и клуб максимально мотивированы на достижение результата.

Ранее форвард сборной России по баскетболу Семён Антонов в беседе с Nation News оценил поражение в товарищеском матче с Израилем со счётом 71:93.