Российские спортсмены завоевали шесть медалей в пятый день юношеских Олимпийских игр

Короткая ссылка
Сборная России продолжает лидировать в общем медальном зачёте на юношеских Олимпийских играх, которые проходят в Буэнос-Айресе.
Российские спортсмены завоевали шесть медалей в пятый день юношеских Олимпийских игр
  • Reuters

В пятый соревновательный день россияне завоевали шесть наград — две золотые, три серебряные и одну бронзовую.

Российский пловец Андрей Минаков стал первым на дистанции 50 м баттерфляем. Женская сборная России по плаванию праздновала победу в эстафете 4x100 м вольным стилем.

Серебро завоевали Даниил Марков на дистанции 50 м баттерфляем и Дарья Васькина на дистанции 50 м на спине. Сергей Найдин стал вторым в соревнованиях по спортивной гимнастике в многоборье.

Бронзовую медаль в копилку олимпийской команды России принесла тхэквондистка Кристина Адебайо.

Всего на ЮОИ-2018 Россия завоевала 27 медалей — 18 золотых, пять серебряных и четыре бронзовых. На втором месте расположилась национальная команда Венгрии (8-1-1), на третьем — спортсмены из Японии (5-4-5).

Ранее российский гимнаст Найдин завоевал серебро на юношеских Олимпийских играх.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить