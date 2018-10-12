Российские спортсмены завоевали шесть медалей в пятый день юношеских Олимпийских игр

Сборная России продолжает лидировать в общем медальном зачёте на юношеских Олимпийских играх, которые проходят в Буэнос-Айресе.

В пятый соревновательный день россияне завоевали шесть наград — две золотые, три серебряные и одну бронзовую.

Российский пловец Андрей Минаков стал первым на дистанции 50 м баттерфляем. Женская сборная России по плаванию праздновала победу в эстафете 4x100 м вольным стилем.

Серебро завоевали Даниил Марков на дистанции 50 м баттерфляем и Дарья Васькина на дистанции 50 м на спине. Сергей Найдин стал вторым в соревнованиях по спортивной гимнастике в многоборье.

Бронзовую медаль в копилку олимпийской команды России принесла тхэквондистка Кристина Адебайо.

Всего на ЮОИ-2018 Россия завоевала 27 медалей — 18 золотых, пять серебряных и четыре бронзовых. На втором месте расположилась национальная команда Венгрии (8-1-1), на третьем — спортсмены из Японии (5-4-5).

Ранее российский гимнаст Найдин завоевал серебро на юношеских Олимпийских играх.