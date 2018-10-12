Заболотный не стал отвечать на вопрос о скандале вокруг Кокорина и Мамаева

Нападающий сборной России по футболу Антон Заболотный не стал комментировать ситуацию вокруг форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, арестованных на два месяца по решению суда после серии драк в Москве.

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«Я бы не хотел комментировать ситуацию Кокорина и Мамаева. Ибо не знаю всего», — цитирует футболиста «Чемпионат». Ранее бывший игрок сборной России по футболу Роман Павлюченко прокомментировал арест Кокорина.