Стал известен арбитр, который обслужит матч Россия — Турция

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Матч Лиги наций УЕФА между футбольными сборными России и Турции обслужит Павел Рачковски из Польши.
Стал известен арбитр, который обслужит матч Россия — Турция
  • РИА Новости

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Ему будут помогать боковые судьи лайнсмены Михал Обукович и Радослав Сейка, ассистенты за воротами Томаш Квятковский и Ярослав Пржыбыл, а также резервный судья Марцин Бонек.

Матч России и Турции состоится 14 октября в Сочи на стадионе «Фишт». Начало — 19:00.

До этого россияне сыграют со шведами 11 октября в Калининграде.

Ранее Черчесов рассказал, кто займёт место в воротах в матче против сборной Швеции.

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